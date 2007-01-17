Вострова Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1931
Дата смерти17.01.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1956
Дочь: Тазитанова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Актанов Сапар Нургазинович
Рождение ребёнка
19.04.1958
Дочь: Актанова Любовь Сапаровна
Отец ребёнка: Актанов Сапар Нургазинович
Россия Новосибирская обл п Козловск Барабинского района
Рождение ребёнка
14.05.1961
Сын: Актанов Николай Сапарович
Отец ребёнка: Актанов Сапар Нургазинович
п.Абакумово Барабинского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
23.04.1963
Дочь: Актанова Валентина Сапаровна
Отец ребёнка: Актанов Сапар Нургазинович
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.01.1971
Отец ребёнка: Актанов Сапар Нургазинович
д.Старый Карапуз Барабинского района Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2007
Абакумово, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область