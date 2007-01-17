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Вострова Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Бакмасиха, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

23.02.1931

Дата смерти

17.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бакмасиха, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.04.1956

Дочь: Тазитанова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Актанов Сапар Нургазинович

Рождение ребёнка
19.04.1958

Дочь: Актанова Любовь Сапаровна

Отец ребёнка: Актанов Сапар Нургазинович

Россия Новосибирская обл п Козловск Барабинского района
Рождение ребёнка
14.05.1961

Сын: Актанов Николай Сапарович

Отец ребёнка: Актанов Сапар Нургазинович

п.Абакумово Барабинского района Новосибирской области
Рождение ребёнка
23.04.1963

Дочь: Актанова Валентина Сапаровна

Отец ребёнка: Актанов Сапар Нургазинович

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.01.1971

Сын: Актанов Сергей Сапарович

Отец ребёнка: Актанов Сапар Нургазинович

д.Старый Карапуз Барабинского района Новосибирской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Актанов Сапар Нургазинович

Смерть
17.01.2007
Абакумово, Барабинский муниципальный район, Новосибирская область
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