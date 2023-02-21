Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Был в солдатах 25 лет, и вот когда он вернулся, только тогда он смог семью завести, поэтому у него могут быть очень поздние из-за этого дети. Семья жила в в деревне Бугры.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукинова Анфисья Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно