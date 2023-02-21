Чередов Сергей Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Чередов Осип Петров
Мать: Чередова Елена
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Степанида Сергеева
Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Нинила Сергеевна
Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Чередов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно