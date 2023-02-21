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Чередов Сергей Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Чередов Осип Петров

Мать: Чередова Елена

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Чередов Фёдор Сергеев

Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Степанида Сергеева

Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Чередов Леонтий Сергеев

Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Чередов Денис Сергеевич

Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Нинила Сергеевна

Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Чередов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Чередова Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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