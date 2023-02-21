Инякин Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Инякина Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Инякин Севостьян Артемьевич
Мать ребёнка: Инякина Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Инякин Леонтий Артемьевич
Мать ребёнка: Инякина Наталья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1796