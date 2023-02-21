Инякин Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякин Артемий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1796

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Инякин Петр Артемьевич

Мать ребёнка: Инякина Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Инякин Севостьян Артемьевич

Мать ребёнка: Инякина Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Инякин Леонтий Артемьевич

Мать ребёнка: Инякина Наталья Тихоновна

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инякина Наталья Тихоновна

Смерть
До 1796
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
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