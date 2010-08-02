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Хренова (Пухова) Александра

Место рождения

Пухово, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.11.1927

Дата смерти

02.08.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927

Отец: Пухов Андрей

Мать: ?

Пухово, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Промысловка, Петровская волость, Ольгинский уезд
Смерть
02.08.2010
Севастополь, Украинская ССР
Похороны
Неизвестно

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