Хренова (Пухова) Александра
Место рождения
Дата рождения13.11.1927
Дата смерти02.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927
Отец: Пухов Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Промысловка, Петровская волость, Ольгинский уезд
Смерть
02.08.2010
Севастополь, Украинская ССР
Похороны
Неизвестно