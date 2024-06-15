Некрасов-Тепляков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1897
Рождение ребёнка
10.01.1899
Дочь: (Некрасова) Александра Александровна
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Елизавета Михайловна
Смерть
Неизвестно