Некрасов-Тепляков Александр Иванович 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов-Тепляков Александр Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
12.02.1897

Жена: Некрасова (Некрасова) Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
10.01.1899

Дочь: (Некрасова) Александра Александровна

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Елизавета Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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