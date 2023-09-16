Викторов Анатолий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.?
Рождение ребёнка
31.10.1961
Сын: Викторов Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Викторова (Харадурова) Раиса Александровна
Рождение ребёнка
30.01.1970
Дочь: Викторова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Викторова (Харадурова) Раиса Александровна
Смерть
Неизвестно