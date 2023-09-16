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Викторов Анатолий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.?

Отец: Викторов (Рубанов Тимофей) Сергей

Мать: Викторова (Волошена) Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
31.10.1961

Сын: Викторов Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Викторова (Харадурова) Раиса Александровна

Рождение ребёнка
30.01.1970

Дочь: Викторова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Викторова (Харадурова) Раиса Александровна

Смерть
Неизвестно

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