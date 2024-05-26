Соломатин Петр? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатин Петр?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломатин Виктор Петрович?

Мать ребёнка: Анисия ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Анисия ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван?

Мать ребёнка: Анисия ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия ?

Рождение ребёнка
Около 13.01.?

Дочь: Шурчкова (Соломатина) Полина Петровна

Мать ребёнка: Анисия ?

Смерть
Неизвестно

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