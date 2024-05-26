Соломатин Петр?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соломатин Виктор Петрович?
Мать ребёнка: Анисия ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия ?
Рождение ребёнка
Около 13.01.?
Дочь: Шурчкова (Соломатина) Полина Петровна
Мать ребёнка: Анисия ?
Смерть
Неизвестно