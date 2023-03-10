Чаусов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаусов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1961

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1961

Отец: Чаусов Сергей

Мать: Чаусова Валентина

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