Черникова (Половникова) Екатерина Григорьева
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1860
Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1860 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 260
Смерть
Неизвестно