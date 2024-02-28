Черникова (Половникова) Екатерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова (Половникова) Екатерина Григорьева

Место рождения

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
15.01.1860

Муж: Черников Трофим Федорович

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1860 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 260
Смерть
Неизвестно

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