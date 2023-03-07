Борисенко Ефим
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.12.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1897
Отец: Борисенко Кузьма
Мать: Борисенко Татьяна
Рождение ребёнка
?.12.1926
Дочь: Шевцова Лариса Ефимовна
Мать ребёнка: Борисенко Ольга Кирилловна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мишина Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Борисенко Ольга Кирилловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно