Борисенко Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко Ефим

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

Около ?.12.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1897

Отец: Борисенко Кузьма

Мать: Борисенко Татьяна

Рождение ребёнка
?.12.1926

Дочь: Шевцова Лариса Ефимовна

Мать ребёнка: Борисенко Ольга Кирилловна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мишина Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Борисенко Ольга Кирилловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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