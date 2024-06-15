Канина Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1980
Отец: Канин Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.2009
Дочь: Туховская Варвара Александровна
Отец ребёнка: Туховский Александр Владимирович
Рождение ребёнка
23.12.2011
Дочь: Туховская Василиса Александровна
Отец ребёнка: Туховский Александр Владимирович
Рождение ребёнка
22.12.2014
Дочь: Туховская Злата Александровна
Отец ребёнка: Туховский Александр Владимирович