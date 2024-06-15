Канина Мария Борисовна 21.10.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Канина Мария Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1980

Отец: Канин Борис

Мать: Артамонова Вера Прокофьевнаа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туховский Александр Владимирович

Рождение ребёнка
03.07.2009

Дочь: Туховская Варвара Александровна

Отец ребёнка: Туховский Александр Владимирович

Рождение ребёнка
23.12.2011

Дочь: Туховская Василиса Александровна

Отец ребёнка: Туховский Александр Владимирович

Рождение ребёнка
22.12.2014

Дочь: Туховская Злата Александровна

Отец ребёнка: Туховский Александр Владимирович

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