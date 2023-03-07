Сироткина (Казанцева) Ольга Викторовна
Место рождения
Дата рождения16.08.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сироткин Александр Иванович
Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.07.1978
Дочь: Зыкова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Сироткин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно