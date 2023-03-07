Сироткина (Казанцева) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина (Казанцева) Ольга Викторовна

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Место рождения

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

Дата рождения

16.08.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сироткин Александр Иванович

Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.07.1978

Дочь: Зыкова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Сироткин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сироткин Александр Иванович

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