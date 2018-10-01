Горских Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1951
Дата смерти01.10.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1972
Сын: Горских Константин Александрович
Отец ребёнка: Горских Александр Павлович
Рождение ребёнка
16.04.1977
Дочь: Горских Людмила Александровна
Отец ребёнка: Горских Александр Павлович
Смерть
01.10.2018