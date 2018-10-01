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Горских Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1951

Дата смерти

01.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горских Александр Павлович

Рождение ребёнка
06.08.1972

Сын: Горских Константин Александрович

Отец ребёнка: Горских Александр Павлович

Рождение ребёнка
16.04.1977

Дочь: Горских Людмила Александровна

Отец ребёнка: Горских Александр Павлович

Смерть
01.10.2018

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