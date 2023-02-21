Вокуев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1905
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вокуев Макар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Падранхасова Варвара
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1940
Щучье, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ