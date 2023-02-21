Вокуев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вокуев Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1905

Сын: Вокуев Абрам Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вокуев Макар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Падранхасова Варвара

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1940
Щучье, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
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