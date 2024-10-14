Гущина Агафья Алексеевна
женский, родилась 1824
умерла 07.12.1881
Супруги
Гущин Федор (Младший) Сергеевич01.02.1820 г.р.
Дети
(Гущина) Варвара Александровна1841 г.р.
Кузьма Петров29.10.1848 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Гущина) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Гущин Федор (Младший) Сергеевич
Рождение ребёнка
29.10.1848
Сын: Кузьма Петров
Отец ребёнка: Гущин Федор (Младший) Сергеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Гущина) Анисья Александровна
Отец ребёнка: Гущин Федор (Младший) Сергеевич
Смерть
07.12.1881