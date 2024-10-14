Гущина Агафья Алексеевна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Гущина Агафья Алексеевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1824

умерла 07.12.1881

Супруги
Гущин Федор (Младший) Сергеевич01.02.1820 г.р.
Дети
(Гущина) Варвара Александровна1841 г.р.
Кузьма Петров29.10.1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Федор (Младший) Сергеевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Гущина) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Гущин Федор (Младший) Сергеевич

Рождение ребёнка
29.10.1848

Сын: Кузьма Петров

Отец ребёнка: Гущин Федор (Младший) Сергеевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Гущина) Анисья Александровна

Отец ребёнка: Гущин Федор (Младший) Сергеевич

Смерть
07.12.1881

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