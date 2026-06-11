Любич Карп Александров
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецЛюбич Александр Никифоров1829 г.р.
МатьЛюбичева Агафья Романовна1830 г.р.
Супруги
Любичева Александра Евдокимова1859 г.р.
Любичева Ефросиния МаксимоваНеизвестно г.р.
Дети
Любич Леонтий Карпов1878 г.р.
(Любичева) Глукерия Карпова1881 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Сын: Любич Леонтий Карпов
Мать ребёнка: Любичева Александра Евдокимова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Любичева) Глукерия Карпова
Мать ребёнка: Любичева Александра Евдокимова
Рождение ребёнка
06.09.1887
Дочь: (Любичева) Анна Карпова
Мать ребёнка: Любичева Александра Евдокимова
Рождение ребёнка
06.02.1897
Дочь: (Любичева) Софья Карпова
Мать ребёнка: Любичева Ефросиния Максимова
Рождение ребёнка
11.11.1899
Сын: Любич Иван Карпов
Мать ребёнка: Любичева Ефросиния Максимова
Смерть
Неизвестно