Любич Карп Александров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Любич Карп Александров

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Любич Александр Никифоров1829 г.р.
Мать
Любичева Агафья Романовна1830 г.р.
Супруги
Любичева Александра Евдокимова1859 г.р.
Любичева Ефросиния МаксимоваНеизвестно г.р.
Дети
Любич Леонтий Карпов1878 г.р.
(Любичева) Глукерия Карпова1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любич Александр Никифоров

Мать: Любичева Агафья Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любичева Ефросиния Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любичева Александра Евдокимова

Рождение ребёнка
1878

Сын: Любич Леонтий Карпов

Мать ребёнка: Любичева Александра Евдокимова

Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Любичева) Глукерия Карпова

Мать ребёнка: Любичева Александра Евдокимова

Рождение ребёнка
06.09.1887

Дочь: (Любичева) Анна Карпова

Мать ребёнка: Любичева Александра Евдокимова

Рождение ребёнка
06.02.1897

Дочь: (Любичева) Софья Карпова

Мать ребёнка: Любичева Ефросиния Максимова

Рождение ребёнка
11.11.1899

Сын: Любич Иван Карпов

Мать ребёнка: Любичева Ефросиния Максимова

Смерть
Неизвестно

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