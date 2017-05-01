Стафеева (Лобанова) Тамара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеева (Лобанова) Тамара Степановна

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.10.1939

Дата смерти

01.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1939

Отец: Лобанов Степан Григорьевич

Мать: Владимирова Вера Ивановна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1963

Дочь: Ермилова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.08.1973

Дочь: Байкова Анжела Михайловна

Отец ребёнка: Стафеев Михаил Алексеевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Михаил Алексеевич

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.05.2017
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