Стафеева (Лобанова) Тамара Степановна
Место рождения
Дата рождения20.10.1939
Дата смерти01.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1939
Рождение ребёнка
18.12.1963
Дочь: Ермилова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.08.1973
Дочь: Байкова Анжела Михайловна
Отец ребёнка: Стафеев Михаил Алексеевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2017