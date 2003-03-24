Архипова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.2003

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.2003

Отец: Готовцев Александр

Мать: Готовцева наталья

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