Биндюк (Вераскина) Анна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти17.08.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1906
Сын: Биндюк Николай Викентьевич
Отец ребёнка: Биндюк Викентий (Иннокентий) Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Претима, Щучинский район, Гродненская область
Смерть
17.08.1970
Мошково, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область