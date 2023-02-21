Биндюк (Вераскина) Анна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биндюк (Вераскина) Анна Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

17.08.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1906

Сын: Биндюк Николай Викентьевич

Отец ребёнка: Биндюк Викентий (Иннокентий) Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Претима, Щучинский район, Гродненская область
Смерть
17.08.1970
Мошково, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
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