Перфильев Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти23.03.1793
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Перфильев Василий Васильевич
Мать: Перфильева Ольга
Рождение ребёнка
1784
Сын: Перфильев Степан Степанович
Мать ребёнка: Перфильева Евдокия
Рождение ребёнка
1787
Сын: Перфильев Яков Степанович
Мать ребёнка: Перфильева Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перфильева Евдокия
Смерть
23.03.1793