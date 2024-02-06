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Перфильев Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

23.03.1793

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Перфильев Василий Васильевич

Мать: Перфильева Ольга

Рождение ребёнка
1784

Сын: Перфильев Степан Степанович

Мать ребёнка: Перфильева Евдокия

Рождение ребёнка
1787

Сын: Перфильев Яков Степанович

Мать ребёнка: Перфильева Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Евдокия

Смерть
23.03.1793
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