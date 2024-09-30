Хютти (Ниукканен) Екатерина Генриховна
Место рождения
Дата рождения28.04.1908
Дата смерти18.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бирк (Хютти) Александровна
Отец ребёнка: Хютти Александр Абрамович
Бракосочетание
31.08.1930
Рождение ребёнка
22.01.1931
Дочь: Тагел (Хютти) Айно Александровна
Отец ребёнка: Хютти Александр Абрамович
Рождение ребёнка
08.01.1933
Сын: Хютти Рудольф Александрович
Отец ребёнка: Хютти Александр Абрамович
Рождение ребёнка
12.03.1936
Сын: Хютти Альберт Александрович
Отец ребёнка: Хютти Александр Абрамович
Рождение ребёнка
29.01.1939
Отец ребёнка: Хютти Александр Абрамович
Рождение ребёнка
21.06.1948
Отец ребёнка: Хютти Александр Абрамович
Смерть
18.12.1971