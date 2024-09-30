Хютти (Ниукканен) Екатерина Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХютти (Ниукканен) Екатерина Генриховна

Хютти (Ниукканен) Екатерина Генриховна

avatar

Место рождения

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

28.04.1908

Дата смерти

18.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1908

Отец: Ниукканен Генрих Андреевич

Мать: Ниукканен (Ниукканен) Ева Абрамовна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бирк (Хютти) Александровна

Отец ребёнка: Хютти Александр Абрамович

Бракосочетание
31.08.1930

Муж: Хютти Александр Абрамович

Рождение ребёнка
22.01.1931

Дочь: Тагел (Хютти) Айно Александровна

Отец ребёнка: Хютти Александр Абрамович

Рождение ребёнка
08.01.1933

Сын: Хютти Рудольф Александрович

Отец ребёнка: Хютти Александр Абрамович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1936

Сын: Хютти Альберт Александрович

Отец ребёнка: Хютти Александр Абрамович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
29.01.1939

Сын: Хютти Ээро Александрович

Отец ребёнка: Хютти Александр Абрамович

Рождение ребёнка
21.06.1948

Сын: Хютти Юрий Александрович

Отец ребёнка: Хютти Александр Абрамович

Смерть
18.12.1971

Мы используем куки для улучшения работы сайта.