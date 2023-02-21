Псарёва Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1900
Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович
Рождение ребёнка
12.07.1908
Дочь: Псарёва Мария Федоровна
Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Псарёва Евдокия (Дина) Федоровна
Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович
Смерть
Около 1940
Похороны
Неизвестно
Городецкое, Колпнянский муниципальный район, Орловская область