Псарёва Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Псарёва Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1940

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1900

Сын: Псарёв Сергей Федорович

Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.07.1908

Дочь: Псарёва Мария Федоровна

Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псарёв Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Псарёва Евдокия (Дина) Федоровна

Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович

Кутузово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псарёв Федор Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псарёв Петр Федорович

Отец ребёнка: Псарёв Федор Данилович

Смерть
Около 1940
Похороны
Неизвестно
Городецкое, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
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