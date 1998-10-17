Гуляева (Журавлева) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения13.04.1948
Дата смерти17.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1948
Отец: Журавлев Петр Исакович
Мать: Журавлева Дарья Петровна
Рождение ребёнка
26.05.1973
Дочь: Дубровина (Гуляева) Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Гуляев Виктор Фёдорович
Рождение ребёнка
14.04.1979
Сын: Гуляев Александр Викторович
Отец ребёнка: Гуляев Виктор Фёдорович
Смерть
17.10.1998