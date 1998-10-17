Гуляева (Журавлева) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Журавлева) Надежда Петровна

Место рождения

Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

13.04.1948

Дата смерти

17.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1948

Отец: Журавлев Петр Исакович

Мать: Журавлева Дарья Петровна

Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.05.1973

Дочь: Дубровина (Гуляева) Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Гуляев Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
14.04.1979

Сын: Гуляев Александр Викторович

Отец ребёнка: Гуляев Виктор Фёдорович

Смерть
17.10.1998

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