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Базеев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

FF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Базеев Иван Касимович

Мать: Базеева Елена

Рождение ребёнка
Около 1962

Сын: Базеев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Базеева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1964

Дочь: Семенихина Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Базеева Любовь Ивановна

Шунарак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 29.10.1970

Дочь: Базеева Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Базеева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Базеева Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базеев Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Базеева Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базеева Любовь Ивановна

Смерть
1978
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