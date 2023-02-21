Базеев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Базеев Иван Касимович
Мать: Базеева Елена
Рождение ребёнка
Около 1962
Мать ребёнка: Базеева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1964
Дочь: Семенихина Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Базеева Любовь Ивановна
Шунарак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 29.10.1970
Дочь: Базеева Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Базеева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Базеева Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Базеев Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Базеева Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Базеева Любовь Ивановна
Смерть
1978