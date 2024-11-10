Лоскутова Авдотья (Евдокия) Васильевна Около 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лоскутова Авдотья (Евдокия) Васильевна

Место рождения

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1764 г.р.

Мать

Около 1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Лоскутов Василий Егорович

Мать: Лоскутова Ефимия (Афимья) Ермолаева

Плишкина, Уржумский уезд, Вятская губерния
В РС 1795 года - 12 лет. ЦГАКО 176-2-15а Царевосанчурский уезд, Иванова волость, поч. Большой ключ Шокшем тож. В ИВ 1802 года - 19 лет. как приемная. ЦГАКО 237-71-793, л. 1037 (Ильинская церковь, Боль... Показать все
Место жительства
С 1783
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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