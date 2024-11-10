Лоскутова Авдотья (Евдокия) Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1783
В РС 1795 года - 12 лет. ЦГАКО 176-2-15а Царевосанчурский уезд, Иванова волость, поч. Большой ключ Шокшем тож. В ИВ 1802 года - 19 лет. как приемная. ЦГАКО 237-71-793, л. 1037 (Ильинская церковь, Боль... Показать все
Место жительства
С 1783
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно