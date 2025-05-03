Лоринцев Василий Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Лоринцев Лаврентий
Мать: не указана
Совершение преступления
Неизвестно
Арест
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пинкова (Лоринцева) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Лоринцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоринцева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Лоринцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоринцева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лоринцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоринцева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Лоринцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоринцева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лоринцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоринцев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Лоринцева Мария
Рождение ребёнка
1904
Сын: Лоринцев (Ларинцев) Павел Васильевич
Мать ребёнка: Лоринцева Мария
Рождение ребёнка
26.08.1907
Сын: Лоринцев Тихон Васильевич
Мать ребёнка: Лоринцева Мария
Реабилитация осужденного
18.10.1991
Смерть
Неизвестно