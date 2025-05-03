Лоринцев Василий Лаврентьевич 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лоринцев Василий Лаврентьевич

Место рождения

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Лоринцев Лаврентий

Мать: не указана

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Совершение преступления
Неизвестно
Арест
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пинкова (Лоринцева) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Лоринцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоринцева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Лоринцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоринцева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лоринцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоринцева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Лоринцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоринцева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лоринцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоринцев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Лоринцева Мария

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Лоринцев (Ларинцев) Павел Васильевич

Мать ребёнка: Лоринцева Мария

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
26.08.1907

Сын: Лоринцев Тихон Васильевич

Мать ребёнка: Лоринцева Мария

Стиберское, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Реабилитация осужденного
18.10.1991
Смерть
Неизвестно

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