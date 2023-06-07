Дмитрий Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Матвей Назаров
Мать: Анна Никитина
Рождение ребёнка
1827
Сын: Семен Дмитриев
Мать ребёнка: Агриппина Егорова
Рождение ребёнка
01.08.1831
Сын: Матвей Дмитриев
Мать ребёнка: Агриппина Егорова
Нижневасильевское, Истра, Московская область
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Егорова
Смерть
Неизвестно