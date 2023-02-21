(Саморокова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Саморокова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1752 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Самороков Иван

Мать: Саморокова Федора

Смерть
Неизвестно
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