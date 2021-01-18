Волкова (Смирнова) Римма Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.08.1930
Дата смерти18.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1930
Рождение ребёнка
27.01.1952
Дочь: Волкова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Волков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
14.04.1957
Сын: Волков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Волков Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.2021
Хрипелево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область