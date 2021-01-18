Волкова (Смирнова) Римма Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Смирнова) Римма Андреевна

Место рождения

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

22.08.1930

Дата смерти

18.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1930

Отец: Смирнов Андрей Никифорович

Мать: Смирнова Аграфена Афанасьевна

Подпенново, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.01.1952

Дочь: Волкова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Волков Николай Николаевич

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.04.1957

Сын: Волков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Волков Николай Николаевич

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Николай Николаевич

Смерть
18.01.2021
Хрипелево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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