Буров Карнилий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Карнилий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буров Димитрий Карнилиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова (Бурова) Ирина Корнеевна

Мать ребёнка: не указана

Маньщино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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