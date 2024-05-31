Варенцов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1879
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1879
Отец: Варенцов Иван Купец
Мать: Варенцова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варенцова Александра
Рождение ребёнка
16.05.1911
Дочь: Флёрова (Варенцова) Наталья
Мать ребёнка: Варенцова Александра
Смерть
1945
Похороны
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область