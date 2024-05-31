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Варенцов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1879

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1879

Отец: Варенцов Иван Купец

Мать: Варенцова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варенцова Александра

Рождение ребёнка
16.05.1911

Дочь: Флёрова (Варенцова) Наталья

Мать ребёнка: Варенцова Александра

Смерть
1945
Похороны
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область

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