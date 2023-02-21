Псаломщикова Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Псаломщикова Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1972

Дочь: Псаломщикова Марина Валентиновна

Отец ребёнка: Псаломщиков Валентин Филиппович

Рождение ребёнка
20.06.1975

Сын: Псаломщиков Александр Валентинович

Отец ребёнка: Псаломщиков Валентин Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псаломщиков Валентин Филиппович

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