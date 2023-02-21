Псаломщикова Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1972
Дочь: Псаломщикова Марина Валентиновна
Отец ребёнка: Псаломщиков Валентин Филиппович
Рождение ребёнка
20.06.1975
Сын: Псаломщиков Александр Валентинович
Отец ребёнка: Псаломщиков Валентин Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно