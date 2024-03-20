Кулаков Павел Аифалов
Место рожденияс. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Дата рождения20.06.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.06.1855
Отец: Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев
Мать: Ларисса Петрова
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1881
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Кулакова Анисья Гаврилова
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1886
Мать ребёнка: Кулакова Анисья Гаврилова
с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Кулакова Анисья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно