Кулаков Павел Аифалов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулаков Павел Аифалов

Кулаков Павел Аифалов

Место рождения

с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

20.06.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1855

Отец: Кулаков Аифал (Вонифатий Лифан Алифан) (Вонифатий, Лифан, Алифан) Яковлев

Мать: Ларисса Петрова

с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1881

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Кулакова Анисья Гаврилова

с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1886

Сын: Кулаков Андрей Павлович

Мать ребёнка: Кулакова Анисья Гаврилова

с. Вишневое, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кулаков Василий Павлов

Мать ребёнка: Кулакова Анисья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулакова Анисья Гаврилова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close