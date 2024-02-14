Минагулова Роза
Место рожденияд. Абдульменево
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Минагулов Зиннур
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1962
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно