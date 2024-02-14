Минагулова Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минагулова Роза

Место рождения

д. Абдульменево

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минагулов Зиннур

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минагулов Зиннур

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минагулов Зиннур

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минагулов Зиннур

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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