Моисеенко Леонтий Степанович
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Моисеенко Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Моисеенко Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1883 ст.
Сын: Моисеенко Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: Моисеенко Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1886 ст.
Сын: Моисеенко Павел Леонтьевич
Мать ребёнка: Моисеенко Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1889 ст.
Сын: Моисеенко Степан Леонтьевич
Мать ребёнка: Моисеенко Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1891 ст.
Дочь: Моисеенко Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: Моисеенко Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1895 ст.
Дочь: Моисеенко Ульяна Леонтьевна
Мать ребёнка: Моисеенко Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно