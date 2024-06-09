Моисеенко Леонтий Степанович 1855 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеенко Леонтий Степанович

Место рождения

Чоповичи, Житомирська область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: Моисеенко Степан Романович

Мать: Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна

Чоповичи, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Моисеенко Григорий Леонтьевич

Мать ребёнка: Моисеенко Марина Ивановна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Моисеенко Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Моисеенко Марина Ивановна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Моисеенко Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: Моисеенко Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Моисеенко Степан Леонтьевич

Мать ребёнка: Моисеенко Марина Ивановна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Дочь: Моисеенко Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: Моисеенко Марина Ивановна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Дочь: Моисеенко Ульяна Леонтьевна

Мать ребёнка: Моисеенко Марина Ивановна

Чоповичи, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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