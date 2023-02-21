Мотырев (Петухи) (Вершинина) Марфа Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотырев (Петухи) (Вершинина) Марфа Львовна

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Место рождения

Петухи

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Вершинин Лев Тимофеевич

Мать: Вершинина Марфа Константиновна

Петухи
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