Кочкина (Верещагина) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочкина Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Кочкин Алексей Фёдорович
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно