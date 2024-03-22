Кочкина (Верещагина) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочкина (Верещагина) Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочкина Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Кочкин Алексей Фёдорович

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочкин Алексей Фёдорович

Дмитрия Глухих, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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