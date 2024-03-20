Anna Ilsabe Gräpel
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1751
Дочь: (Binder) Anna Ilsabe
Отец ребёнка: Binder Gerhard
Рождение ребёнка
11.04.1751
Дочь: (Binder) Anna Ilsabe
Отец ребёнка: Binder Gerhard
Рождение ребёнка
29.08.1754
Сын: Binder Gerhard
Отец ребёнка: Binder Gerhard
Рождение ребёнка
25.06.1756
Дочь: Lindenberg (Binder) Anna Maria
Отец ребёнка: Binder Gerhard
Смерть
1793