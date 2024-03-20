Anna Ilsabe Gräpel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Anna Ilsabe Gräpel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1751

Дочь: (Binder) Anna Ilsabe

Отец ребёнка: Binder Gerhard

Рождение ребёнка
11.04.1751

Дочь: (Binder) Anna Ilsabe

Отец ребёнка: Binder Gerhard

Рождение ребёнка
29.08.1754

Сын: Binder Gerhard

Отец ребёнка: Binder Gerhard

Рождение ребёнка
25.06.1756

Дочь: Lindenberg (Binder) Anna Maria

Отец ребёнка: Binder Gerhard

Смерть
1793

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