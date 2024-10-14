Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна
женский, родилась 1834
умерла 18.09.1904
Супруги
Мяздриков Федор Степанович03.02.1835 г.р.
Дети
(Мяздрикова) Надежда Федоровна1859 г.р.
Мяздриков Иван Федорович1861 г.р.Показать еще 5
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Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: (Мяздрикова) Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Мяздриков Федор Степанович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Мяздриков Федор Степанович
Рождение ребёнка
30.11.1862
Сын: Мяздриков Михаил Федорович
Отец ребёнка: Мяздриков Федор Степанович
Рождение ребёнка
06.01.1865
Сын: Мяздриков Василий Федорович
Отец ребёнка: Мяздриков Федор Степанович
Рождение ребёнка
Около 16.08.1867
Дочь: Жадина (Мяздрикова) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Мяздриков Федор Степанович
Рождение ребёнка
11.01.1872
Сын: Мяздриков Григорий Федорович
Отец ребёнка: Мяздриков Федор Степанович
Рождение ребёнка
23.06.1873
Дочь: (Мяздрикова) Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Мяздриков Федор Степанович
Смерть
18.09.1904