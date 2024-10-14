Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio

Мяздрикова (Деева) Любовь Ивановна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1834

умерла 18.09.1904

Супруги
Мяздриков Федор Степанович03.02.1835 г.р.
Дети
(Мяздрикова) Надежда Федоровна1859 г.р.
Мяздриков Иван Федорович1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мяздриков Федор Степанович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: (Мяздрикова) Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Мяздриков Федор Степанович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Мяздриков Иван Федорович

Отец ребёнка: Мяздриков Федор Степанович

Рождение ребёнка
30.11.1862

Сын: Мяздриков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Мяздриков Федор Степанович

Рождение ребёнка
06.01.1865

Сын: Мяздриков Василий Федорович

Отец ребёнка: Мяздриков Федор Степанович

Рождение ребёнка
Около 16.08.1867

Дочь: Жадина (Мяздрикова) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Мяздриков Федор Степанович

Рождение ребёнка
11.01.1872

Сын: Мяздриков Григорий Федорович

Отец ребёнка: Мяздриков Федор Степанович

Рождение ребёнка
23.06.1873

Дочь: (Мяздрикова) Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Мяздриков Федор Степанович

Смерть
18.09.1904

Причина смерти: водянка

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