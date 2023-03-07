Соломахин Степан Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахин Степан Евстигнеевич

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Место рождения

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Бракосочетание
26.01.1903 ст.

Жена: Казанова Евдокия Лупповна

село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
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