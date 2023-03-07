Соломахин Степан Евстигнеевич
Место рождениясело Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Бракосочетание
26.01.1903 ст.
село Кочетовская слобода Козловский уезд Тамбовская губерния