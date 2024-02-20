Черненко Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиОколо ?.07.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Черненко Андрей Максимович
Рождение ребёнка
04.11.1937
Мать ребёнка: ?
Военная служба
03.06.1941
Ипатовский РВК, Ставропольский край, Ипатовский р-н
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Около ?.07.1942
Причина смерти: На войне | Пропал без вести,донесение № 39822 от 12.06.1947г.,ЦАМО СССР,Ф - 58-977520-380