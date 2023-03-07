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Шавкунов Семен (Иевлев)

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Место рождения

поч. Шавкунов, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1663

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663

Отец: Шавкунов Яков (Якушко) (Иевлев)

Мать: не указана

поч. Шавкунов, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Шавкунов Афонасий Семенов

Мать ребёнка: Шавкунова Парасковья

Рождение ребёнка
Около 1692

Дочь: Акилина Семенова

Мать ребёнка: Шавкунова Парасковья

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Шавкунов Иван Семенов

Мать ребёнка: Шавкунова Парасковья

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Шавкунов Григорий Семенов

Мать ребёнка: не указана

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавкунова Парасковья

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1722
Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
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