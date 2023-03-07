Шавкунов Семен (Иевлев)
Место рожденияпоч. Шавкунов, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1663
Дата смерти1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1663
Отец: Шавкунов Яков (Якушко) (Иевлев)
Мать: не указана
поч. Шавкунов, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1686
Сын: Шавкунов Афонасий Семенов
Мать ребёнка: Шавкунова Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1692
Дочь: Акилина Семенова
Мать ребёнка: Шавкунова Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1698
Мать ребёнка: Шавкунова Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Шавкунов Григорий Семенов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шавкунова Парасковья
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1722