Lukin Shaia Isai Borisovich Lukin Ber (Isai)
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1898
Дата смерти09.09.1980
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1898
Отец: Lukin Boruch
Мать: Lukin (Aizenberg) Fruma
Работа или профессия
Неизвестно
engineer
Рождение ребёнка
28.03.1940
Сын: Lukin Iosif
Мать ребёнка: Lukin (Beilin) Frida (Faina) Faina Grigorievna Lukina
Смерть
09.09.1980
Похороны
Неизвестно
Cemetery Remembrance of victims of January 9