Lukin Shaia Isai Borisovich Lukin Ber (Isai) 20.09.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Lukin Shaia Isai Borisovich Lukin Ber (Isai)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1898

Дата смерти

09.09.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1940 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1898

Отец: Lukin Boruch

Мать: Lukin (Aizenberg) Fruma

Работа или профессия
Неизвестно
engineer
Рождение ребёнка
28.03.1940

Сын: Lukin Iosif

Мать ребёнка: Lukin (Beilin) Frida (Faina) Faina Grigorievna Lukina

Смерть
09.09.1980
Похороны
Неизвестно
Cemetery Remembrance of victims of January 9

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