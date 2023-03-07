Мартынов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Петр

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Место рождения

Ордынцы, Подольск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ордынцы, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Мартынов Николай Петрович

Мать ребёнка: Мартынова Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Мартынов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Мартынова Маргарита Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Маргарита Николаевна

Смерть
Неизвестно
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