Мартынов Петр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Сын: Мартынов Николай Петрович
Мать ребёнка: Мартынова Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Мартынов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Мартынова Маргарита Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно