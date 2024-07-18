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Филипп Андреевич

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

09.10.1808

Дата смерти

15.11.1890

Пол

Мужской

Отец

Между 1784 и 1788 г.р.

Мать

Между 1779 и 1784 г.р.

Жена

Между 1809 и 1810 г.р.
Между 1837 и 1841 г.р.
1833 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1808

Отец: Андрей Алексеевич

Мать: Анна Федоровна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосья Ефимовна

Бракосочетание
20.07.1834

Жена: Софья Карповна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Христина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агрипина Степановна

Мать ребёнка: Софья Карповна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мавра Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Адриан Филиппович

Мать ребёнка: Софья Карповна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.07.1842

Сын: Емельян Филиппович

Мать ребёнка: Софья Карповна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.07.1846

Сын: Илья Филиппович

Мать ребёнка: Софья Карповна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
05.10.1866

Сын: Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Феодосья Ефимовна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
05.07.1867

Жена: Мавра Гавриловна

Смерть
15.11.1890

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