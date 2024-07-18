Филипп Андреевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1808
Дата смерти15.11.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1808
Отец: Андрей Алексеевич
Мать: Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосья Ефимовна
Бракосочетание
20.07.1834
Жена: Софья Карповна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Христина Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агрипина Степановна
Мать ребёнка: Софья Карповна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мавра Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Адриан Филиппович
Мать ребёнка: Софья Карповна
Рождение ребёнка
09.07.1842
Сын: Емельян Филиппович
Мать ребёнка: Софья Карповна
Рождение ребёнка
09.07.1846
Сын: Илья Филиппович
Мать ребёнка: Софья Карповна
Рождение ребёнка
05.10.1866
Сын: Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Феодосья Ефимовна
Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
05.07.1867
Жена: Мавра Гавриловна
Смерть
15.11.1890