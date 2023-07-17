Косицын Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косицын Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1910

Дата смерти

26.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1910

Отец: Копылов Андрей

Мать: Копылова (Копылова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.09.1983

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