Косицын Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1910
Дата смерти26.09.1983
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1910
Отец: Копылов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
26.09.1983