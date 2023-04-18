Ильина (Михеева) Анна Михеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1919
Сын: Ильин Иван Егорович
Отец ребёнка: Ильин Егор Ильич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Ильин Егор Ильич
Рождение ребёнка
25.12.1929
Дочь: Михеева Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Ильин Егор Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильин Егор Ильич
Смерть
1945
Сергейково, Темкинский муниципальный район, Смоленская область