Ильина (Михеева) Анна Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Михеева) Анна Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1919

Сын: Ильин Иван Егорович

Отец ребёнка: Ильин Егор Ильич

Волохово, Воскресенская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ильин Александр Егорович

Отец ребёнка: Ильин Егор Ильич

Волохово, Воскресенская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1929

Дочь: Михеева Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Ильин Егор Ильич

Волохово, Воскресенская волость, Юхновский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Егор Ильич

Смерть
1945
Сергейково, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
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