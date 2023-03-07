Сычевских (Полякова) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычевских (Полякова) Мария Кузьминична

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Поляков Кузьма Яковлевич

Мать: Полякова Евдокия Авдеевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Сычевских Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Сычевских Михаил Данилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сычевских Петр Михайлович

Отец ребёнка: Сычевских Михаил Данилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Сычевских Степан Михайлович

Отец ребёнка: Сычевских Михаил Данилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Сычевских Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Сычевских Михаил Данилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Сычевских Борис Михайлович

Отец ребёнка: Сычевских Михаил Данилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Сычевских Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сычевских Михаил Данилович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычевских Михаил Данилович

Смерть
Неизвестно
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