Сычевских (Полякова) Мария Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Сычевских Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Сычевских Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сычевских Петр Михайлович
Отец ребёнка: Сычевских Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сычевских Степан Михайлович
Отец ребёнка: Сычевских Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Сычевских Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Сычевских Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Сычевских Борис Михайлович
Отец ребёнка: Сычевских Михаил Данилович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Сычевских Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сычевских Михаил Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно