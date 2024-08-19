Zamurs ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Zamurs Olgerts
Мать ребёнка: Zāmure (Visokinska) Otīlija
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Zamurs ?
Мать ребёнка: Zāmure (Visokinska) Otīlija
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Ungailo (Zamure Zamurs) Modrite
Мать ребёнка: Zāmure (Visokinska) Otīlija
Смерть
Неизвестно