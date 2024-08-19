Zamurs ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zamurs ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zamurs Olgerts

Мать ребёнка: Zāmure (Visokinska) Otīlija

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Zamurs ?

Мать ребёнка: Zāmure (Visokinska) Otīlija

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Zāmure (Visokinska) Otīlija

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Ungailo (Zamure Zamurs) Modrite

Мать ребёнка: Zāmure (Visokinska) Otīlija

Смерть
Неизвестно

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